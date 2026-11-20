IT之家 11 月 20 日现场消息，在目前正在进行的华为鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会中，华为星芒 OSTA O1 Pro 正式亮相，该机采用了具有辨识度的阔直板设计，IT之家整理价格信息如下：

12GB RAM+256GB 存储空间：5699 元，首发价 5499 元

12GB RAM+512GB 存储空间：6699 元，首发价 6499 元

16GB RAM+512GB 存储空间：7499 元，首发价 7299 元

16GB RAM+1TB 存储空间：8999 元，首发价 8799 元

该机厚度 6.68mm，重量约 200g，提供星芒紫、星云白、星空黑三款配色可选。配备一块 6.39 英寸 16:9.5 比例 1.5K LTPS 直屏，屏占比 96.1%，拥有 1.05mm 极窄四等边。手机后置 200Mp 1/1.28" RYYB 主摄 +50Mp 3.7X RYYB 潜望长焦 + 红枫镜头。

该机搭载麒麟 9030S 处理器，提供至高 16GB RAM 和 1TB 存储空间可选，手机内置 7000mAh 电池（支持 66W 有线充电 + 无线充电）。

该机首发搭载 HarmonyOS 7 AI 先锋版，号称是首款为 AI 而生的鸿蒙手机，提供开屏即用全新 AI 交互、系统级主动智能，AI 能够长期陪伴用户持续成长。

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