华为 WATCH Ultimate 2 新增滑雪登山模式，六大模式覆盖室内外与越野场景

IT之家 11 月 12 日消息，华为官方今日宣布，华为 WATCH Ultimate 2 非凡探索手表新增滑雪登山模式，支持六种滑雪相关运动模式。

六大模式具体包括滑雪登山、户外双板、户外单板、室内双板、室内单板和越野滑雪。其中，滑雪登山模式是华为智能手表产品线中首次引入，面向攀登与滑降交替进行的山地滑雪场景。

IT之家注：滑雪登山（Skimo）指依靠人力攀登雪山、再以滑雪方式下降的运动，已被列为冬奥会正式比赛项目，对体能分配和路线判断的要求高于常规雪场滑雪。

在滑雪登山模式下，用户可提前导入 GPX、KML、TCX 格式的轨迹路线，运动中实时查看剩余距离和剩余爬升，必要时启用轨迹返航。手表同步记录速度、坡度、海拔、心率、血氧等数据，运动结束后可查看速度曲线和心率区间，用于复盘攀登与滑行各阶段的体能分配。

据介绍，这款智能手表内置全球 3000 余个雪场地图，覆盖 59 个国家的滑雪目的地，支持提前下载至腕上离线查看雪道名称、等级标识和缆车站位置。户外滑雪时新增转弯检测与转弯类型识别，可自动统计短弯和中长弯次数，并监测过弯时的 G-Force 数据。

华为WATCH Ultimate 2 非凡探索目前提供苍穹黑、蔚海蓝、旷野绿、雪域白及迪桑特联名款等配色，官方起售价 6499 元，联名款及部分配色定价 6999 元。

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