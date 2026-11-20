IT之家 11 月 20 日消息，工商信息显示，DeepSeek 运营主体杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司近日完成工商变更，新增股东杭州程砚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

IT之家查询国家企业信用信息公示系统获悉，杭州深度求索注册资本由 1644.7496 万元增至 1991.8707 万元，增加 347.1211 万元，增幅约 21.1%。

据证券时报援引知情交易人士消息，DeepSeek 本轮融资募资规模区间在 1000 亿元至 1055 亿元，投后估值约 6155 亿元。叠加 2026 年 6 月首轮约 510 亿元融资，市场测算其短时间内两轮累计吸纳资金将超 1500 亿元。

据测算，梁文锋直接及间接持股比例合计约 67.42%，千亿资本入场并未改变控制权归属。

作为新增股东的持股平台，杭州程砚也同步完成工商变更，登记出资额增至 343897.9 万元，同时新增 31 家合伙人。目前，杭州程砚合计拥有 32 名合伙人，杭州程策商务咨询有限公司仍担任执行事务合伙人。

据悉，杭州程砚的 31 家合伙人横跨互联网、通信运营商、芯片半导体、新能源、消费电子、汽车、家电以及头部 PE / VC，几乎把大模型商业化所需的上游算力与下游场景一次性集齐。

出资比例排在最前面的，是腾讯与宁德时代体系。腾讯旗下上海珩岫商业管理有限公司出资比例 9.5653%，为第一大出资人；宁德时代通过厦门时代怡远（4.9198%）、厦门时代深远（4.4410%）、福建时代泽远（0.2045%）三只基金合计出资同样为 9.5653%，与腾讯并列居前。

紧随其后的是中移投资控股与中信证券投资，各出资 7.6522%；砺思资本相关主体出资 7.1740%，进入前五。

除此之外，合伙人还囊括了中国移动、中国电信、美团龙珠、网易雷火、小红书、携程系、vivo、美的、立讯体系（立臻精密）、吉利产投、兆易创新、中芯聚源、横店资本等；投资机构一端则聚集了博裕、IDG、高榕、君联、正心谷、CPE 源峰、拾象、石溪资本、国寿股权、中金系等。

工商信息显示，杭州程砚的执行事务合伙人仍由杭州程策商务咨询有限公司担任，而梁文锋持有杭州程策 99% 股权。也就是说，31 家外部股东进入的是持股平台，通过平台间接享有经济收益，杭州程策作为普通合伙人控制权牢牢留在创始人一侧。