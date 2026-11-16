算力承压：曝 DeepSeek 应用及网页端实施限额，长对话与日额度双双受限

IT之家 11 月 16 日消息，昨日有部分用户反馈称，DeepSeek 已对 App 与网页版的长对话功能实施了使用限额。

多名用户收到平台提示，称因“算力不足，不再支持超过 7 天不活跃的长对话”。与此同时，单次输入的文字上限被缩短至 4 万字左右，每日对话额度也受到限制，当日使用量触顶后，页面会显示“因服务器繁忙，使用额度已达上限”。

截至IT之家发稿，DeepSeek 尚未就此次限额发布单独的官方公告或给出恢复时间表。

此次限额是 DeepSeek 近期算力紧张状态的延续。据 DeepSeek 官方状态页记录，2026 年 10 月以来平台已发生 8 起服务中断，涉及对话服务及 V4 Pro、V4.1 Flash 的 API。8 月至 10 月，V4.1 Flash API 的可用性为 99.46%，折算下来全年约有 47.3 小时不可用。

需求端的增长是压力来源之一。多模型聚合平台 OpenRouter 的周榜显示，10 月 19 日至 25 日一周，DeepSeek V4.1 Flash 完成 33.6 万亿 Token 调用，环比增长 801%，居全球首位；而 7 月底至 8 月初的周调用量为 7.22 万亿，不到三个月翻了四倍以上。

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