IT之家 11 月 20 日消息，随着高端智能手机普及，消费者对设备寿命的要求日益提升，耐用性正成为影响购机决策的关键因素。碎屏是导致用户提前换机的最常见原因之一，Counterpoint 研究副总裁 Neil Shah 与康宁的 Andrew Beck 展开对话，围绕最新消费者调研结果、大猩猩玻璃创新、盖板玻璃工程设计与材料技术展开探讨。

耐用性已成为购机核心考量

Andrew Beck 指出，屏幕碎裂会直接改变用户“修旧机还是换新机”的决策天平。康宁调研显示：61% 的印度消费者表示耐用性宣传会影响他们的智能手机购买决策；56% 的用户担心手机跌落受损；约 53% 的用户因耐用性或可靠性问题被迫提前换机；在选择维修的用户中，约 47% 的人花费至少 2000 印度卢比。

高强度使用带来更多耐用性挑战

智能手机已成为日常通信、游戏、内容创作的核心工具，使用强度大幅提升：56% 的印度消费者每天使用手机至少 4 小时；约 25% 的用户每天使用时长达到 6 小时及以上。游戏场景下，电池、处理器发热以及高刷新率屏幕对机身材料提出了额外要求。康宁的测试设施会研究数千种跌落场景，掌握材料失效规律，再针对真实使用场景进行材料工程设计。

材料创新与轻薄设计的平衡

随着机身愈发纤薄，材料创新成为实现新设计的关键，折叠屏设备更是如此。康宁与 OEM 密切合作，针对性解决设计难题；更坚固且更薄的盖板玻璃为厂商提供了更大的设计自由度，同时为更大容量电池和其他组件腾出内部空间。先进材料的需求正从智能手机向平板、可穿戴设备、笔记本电脑扩展 —— 跌落防护固然重要，但这些设备更看重抗刮擦性能。康宁还在开发具备抗反射、防眩光、抗菌特性的专用表面处理技术。

Counterpoint 分析师观点用户使用强度提升：调研中四分之一的用户每天使用设备超 6 小时，耐用性评判标准已超越单纯的跌落指标。重度游戏、长时间流媒体播放带来的持续热应力，以及突出的多摄模组，都需要材料供应商与 OEM 之间进行系统级协同工程，这正是康宁这类企业的价值所在。AI 时代结构强度与便携性的平衡：端侧 AI 工作负载与移动游戏需要更大的电池和更强的散热，但消费者仍追求轻薄时尚的外观。更坚固、更薄的玻璃陶瓷创新能为 OEM 提供关键的形态优势，且不牺牲结构完整性。耐用性提升设备价值：芯片成本上涨推动智能手机均价攀升至历史高位，换机周期拉长，耐用性成为必备特性，既能保护设备残值，也能在换机时获得更高的置换价值。盖板玻璃成为主动差异化因素：智能手机硬件日趋成熟，年度迭代幅度变小，OEM 正依靠跌落韧性、抗刮擦、IP 防护等级等可靠性特性来支撑更高定价，并在各价位段脱颖而出。折叠屏是下一增长前沿：直板旗舰手机正在刷新耐用性标准，而下一波折叠屏形态将对耐用性和可靠性提出更高要求。材料创新将围绕主流折叠屏的超薄玻璃（UTG）韧性，以及抗反射、防眩光、抗刮擦等专用表面涂层展开，以提供优质且实用的折叠体验。