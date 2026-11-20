IT之家 11 月 20 日消息，最高人民检察院今日发布服务新质生产力发展典型案例。

天津某软件有限公司（以下简称某公司）系某款国产桌面操作系统的著作权人，该操作系统广泛应用于机关及企事业单位。该公司在销售上述桌面操作系统时，明确约定保留软件著作权，仅授予购买方非排他、不可转让的使用权许可，代理商及终端用户均无权私自转让、二次销售系统镜像文件及激活权限。

2023 年至 2025 年间，王某军以营利为目的，在未取得合法授权的情况下，从罗某（另案处理）处购买涉案软件镜像文件及激活权限、自原工作单位获取客户已购买但尚未使用的激活权限、采取伪造授权文件方式自某公司客服处骗取该系统软件的激活权限，通过多个互联网平台公开销售系统镜像文件及激活权限，非法获利共计人民币 60 余万元。

2025 年 3 月 28 日，天津市公安局滨海分局（以下简称滨海公安分局）收到某公司报案后立案侦查。2025 年 8 月 7 日，滨海公安分局以王某军涉嫌侵犯著作权罪向滨海新区检察院移送审查起诉。2026 年 4 月 27 日，滨海新区检察院将该案移送天津市人民检察院第三分院（以下简称天津市检三分院）审查起诉。

据介绍，检察机关重点开展以下工作：

一是准确认定数字场景著作权刑事保护边界。针对数字经济背景下计算机软件侵权形态多样、行为边界模糊的实践难点，结合著作权技术保护措施的类型差异准确区分侵权行为模式。涉案系统软件分为两种：

一种是免激活系统软件，该软件仅许可给特定用户使用，安装后可实现自动激活。王某军非法获取免激活版本系统软件后，在网络平台公开发布销售信息，通过 U 盘或者即时通信工具向特定购买者提供仅能单次使用的软件镜像文件及激活权限。行为实质是将软件制作成多份并向特定购买者提供复制件， 属于刑法规定的复制发行 。



另一种是开放下载、激活权限授权使用系统软件。激活权限是著作权人实现软件授权管控、保护完整著作权的关键技术措施，王某军销售激活权限，行为实质是故意避开或者破坏权利人为保护其作品著作权采取的技术措施。王某军上述行为分别违反了刑法第二百一十七条第一项、第六项的规定， 构成侵犯著作权罪 。

二是构建证据指控体系，准确认定犯罪数额。针对网络侵权案件交易碎片化、流水分散、数额核查难度大等特点，检察机关全面审查在案证据，对涉案银行交易明细、微信聊天记录、互联网平台销售订单等客观证据，逐笔梳理核对交易流水，结合犯罪嫌疑人供述逐一验证确认，通过“客观数据交叉印证 + 犯罪嫌疑人辅助核实”的方式，准确认定全案非法获利数额。

三是坚持宽严相济，实质性修复受损法律关系。针对王某军对软件著作权刑事保护、行为危害性认识不到位的情况开展释法说理，促使其自愿认罪认罚，在检察阶段全额退缴违法所得，积极赔偿某公司经济损失人民币 68 万元并取得谅解。依法开展羁押必要性审查，结合上述情节将其强制措施变更为取保候审。

IT之家获悉，2026 年 5 月 27 日，天津市检三分院以王某军犯侵犯著作权罪向天津市第三中级人民法院提起公诉。同年 8 月 12 日，天津市第三中级人民法院作出一审判决，以犯侵犯著作权罪判处王某军有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币六十六万元。被告人未上诉，判决已生效。