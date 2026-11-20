IT之家 11 月 20 日消息，今天（20 日）19 时 59 分，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨 30 组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

据IT之家了解，11 月 9 日 4 时 24 分，长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场点火起飞，随后成功将卫星互联网低轨 29 组卫星送入预定轨道。

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卫星互联网低轨卫星组网属于中国星网 GW 星座，这是我国首个巨型卫星互联网计划，也是我国首个空天一体化 6G 卫星互联网计划。整个星座规划部署 12992 颗卫星，分为 GW-A59 与 GW-A2 两个子星座：前者计划部署 6080 颗，主要分布在 500 公里以下轨道；后者计划部署 6912 颗，轨道高度约 1145 公里，轨道倾角覆盖 30 度至 85 度。

按照相关规划，GW 星座将在 2029 年年底前完成约 1300 颗卫星部署，并计划于 2035 年完成全部 12992 颗卫星组网。2026 年 10 月 9 日，国产卫星系统在中国第 16 次北冰洋考察期间完成首次极区试验，实现跨越南北极的视频通话，测试使用的正是中国星网 GW 星座，最高上下行速率约 30Mbps。

而本次使用的长征八号甲运载火箭由航天科技集团一院研制，是长征八号运载火箭的改进型号，采用 3.35 米直径氢氧末级和 5.2 米直径整流罩，全箭高超 50 米，起飞质量约 371 吨，起飞推力约 480 吨，700 公里太阳同步轨道运载能力提升至 7 吨级，专为高密度、快速组网发射而设计。