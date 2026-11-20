IT之家 11 月 20 日消息，据外媒 Neowin 今天（20 日）晚间报道，伦敦交通局（TfL）证实，黑客入侵导致 26.5 万名 Oyster（牡蛎）照片卡用户的敏感信息泄露。

▲ 图源英国政府网站

Oyster 照片卡是伦敦公共交通系统使用的一种实名交通卡，符合条件的老年居民、退伍军人、儿童、学生、学徒和结束社会照护的青年，可以凭卡免费或优惠乘车。

与可以匿名使用的普通 Oyster 卡不同，Oyster 照片卡记录了持卡人的姓名、住址、出生日期及照片等个人信息。

伦敦交通局确认，持有 Zip Oyster 卡的儿童姓名和出生日期没有泄露。用户密码、银行账户及支付卡信息、乘车记录和照片卡上的照片也未受影响。

可能受影响的账户涉及以下卡种：

Zip Oyster 卡（5—10 岁、11—15 岁、16 岁及以上）

18 岁及以上学生 Oyster 卡

18—25 岁结束社会照护青年 Oyster 照片卡

60 岁及以上伦敦居民 Oyster 照片卡

退伍军人 Oyster 照片卡

学徒 Oyster 照片卡

伦敦交通局发现，部分原本拥有账户的用户收到官方邮件被要求重新注册账户，由此察觉系统遭到入侵。

这些邮件是在系统被攻破后产生的，表明黑客可能直接利用伦敦交通局的官方系统发送欺诈邮件，而不是伪造发件人身份。随后，伦敦交通局关闭了 Oyster 照片卡网站。

伦敦交通局技术战略与营收总监沙希 · 维尔玛确认，安全事件已得到控制。“由于我们及时发现并处理了此次事件，相信可能受到影响的用户数量大幅减少。我们仍在调查事件的具体经过，但已联系受影响的用户，告知他们有关情况。”

伦敦交通局还向英国信息专员办公室（ICO）通报了此次事件。IT之家获悉，该机构是英国负责监管数据隐私和信息权利的独立机构。

伦敦交通局要求所有 Oyster 照片卡用户修改账户密码、安全问题及答案。如果其他网站或网络服务使用了相同密码，也必须更换，以防黑客进一步入侵其他账户。