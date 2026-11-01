IT之家 11 月 21 日消息，首款为 AI 而生的鸿蒙手机 —— 华为星芒 OSTA O1 Pro 已于昨日下午正式发布，首发价 5499 元起、叠加国补后 4999 元起。

▲ IT之家开箱：华为全新子品牌星芒 OSTA O1 Pro 手机实拍

IT之家注意到，华为星芒品牌总经理刘赫已开通微博，并在 00:10 发文汇报了品牌开山之作 —— OSTA O1 Pro 新机的首销进展：

截止目前为止，最受欢迎的 16G 版本已经在全平台售罄，远超我们预期！12G 版本也在各个平台持续热销中，仅部分门店和平台合作伙伴有现货，目前我们正在全力以赴协调产能和版本生产弹性，感谢大家对我们的支持和信任！

参考IT之家昨日早些时候报道，OSTA O1 Pro 提供星芒紫、星云白、星空黑三款配色；配备一块 6.39 英寸 16:9.5 比例 1.5K LTPS 直屏；后置 200Mp 1/1.28" RYYB 主摄 + 50Mp 3.7X RYYB 潜望长焦 + 红枫镜头。

新机还搭载麒麟 9030S 旗舰 τ 芯片，提供至高 16GB+1TB 规格可选，手机内置 7000mAh 电池，支持 66W 有线充电 + 无线充电；首发搭载 HarmonyOS 7 AI 先锋版，支持全新 AI 交互、系统主动智能和长期陪伴成长。

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