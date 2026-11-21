IT之家 11 月 21 日消息，科技媒体 GSMArena 昨日（11 月 20 日）发布博文，报道称摩托罗拉首款宽折叠手机 Razr Flex 有望配备高通尚未发布的 SM8845 Pro 芯片，而此前有消息称该芯片由一加 Turbo 7 系列首发搭载。

根据 TrustCB 安全认证文件显示信息，摩托罗拉首款宽折叠手机 Razr Flex 内部代号为 Parker，型号为 XT2761，其芯片型号为 SM8845 Pro，并非高通第五代骁龙 8 芯片（SM8845）。

SM8845 是高通公司开发的移动处理器，正式命名为骁龙 8 Gen5（第五代骁龙 8）。与第五代骁龙 8 至尊版（8 Elite Gen 5）一样，骁龙 8 Gen 5 采用 3nm 工艺制造，并配备了高通第三代 Oryon CPU，包括 2 个主频为 3.8 GHz 的 prime 核心和 6 个 3.32GHz 的性能核心。

IT之家曾于今年 10 月报道，SM8845 PRO 芯片可能称第五代骁龙 8 Pro 版，也可能称第六代骁龙 8 芯片：

芯片型号 对应名称 SM8845 第五代骁龙 8 芯片 / Snapdragon 8 Gen 5 SM8845 Pro Snapdragon 8 Gen 5 Pro，也可能命名为第六代骁龙 8 芯片 SM8850 第五代骁龙 8 至尊版 / Snapdragon 8 Elite Gen 5 SM8975 第六代骁龙 8 超级至尊版 / Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 SM8950 第六代骁龙 8 至尊版 / Snapdragon 8 Elite Gen 6

认证文件还列出了蓝牙 6.0、面部解锁、屏下指纹识别及 Android 17 系统。其中，屏下指纹的说法与此前“指纹识别集成在电源键内”的爆料存在出入。