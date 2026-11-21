IT之家 11 月 21 日消息，科技媒体 Notebookcheck 昨日（11 月 20 日）发布博文，报道称高驰（COROS）新一代旗舰运动手表 VERTIX 4 的外观、配置及欧洲售价提前曝光。

消息源于 Backline Magazin 一篇新闻稿（IT之家发稿前访问已被删除），显示高驰 VERTIX 4 将于欧洲中部时间 11 月 24 日 14 点（北京时间 11 月 24 日 21 点）发布，欧洲建议零售价为 799 欧元（IT之家注：现汇率约合 5,866 元人民币）。

外观方面，根据曝光的信息，VERTIX 4 据称采用钛金属表圈与蓝宝石玻璃，提供黑色、银色两种配色，均配备可更换的尼龙表带。新款机身预计比 VERTIX 2S（厚度为 16 毫米）更薄，但具体尺寸尚未披露。

屏幕方面，新表据称搭载 1.47 英寸 AMOLED 显示屏，正常使用续航超过一个月，持续开启 GPS 时可达 105 小时。作为对照，采用 MiP 屏幕的 VERTIX 2S 日常续航为 40 天。此外，VERTIX 4 还被曝内置 LED 手电筒，并搭载速度更快的处理器，地图显示流畅度有望改善。