IT之家 11 月 21 日消息，美国西北大学（Northwestern University）研究团队开发了一种新的系外行星成像处理技术，从詹姆斯 · 韦布空间望远镜（JWST）此前拍摄的数据中，成功识别出一颗此前未能通过常规图像处理方法观测到的巨行星。

研究人员表示，这项技术可将望远镜对暗弱行星的探测灵敏度提升 2 至 15 倍。研究成果于 11 月 4 日发表于《自然》。

这颗行星名为 51 Eridani b，此前已经由地面望远镜发现，但由于宿主恒星的强烈光芒干扰，天文学家一直无法从韦布望远镜的一组红外观测数据中辨认出它。

系外行星直接成像面临的一大难题，是恒星与行星之间巨大的亮度差异。即使是相对明亮的年轻巨行星，其亮度也可能比宿主恒星低约 10 万倍。恒星光线经过望远镜光学系统后，会在图像中形成明亮的光晕，掩盖附近行星微弱的光信号。

天文学家长期使用日冕仪（Coronagraph）遮挡恒星光线，以便观测周围的行星。不过，仍有部分恒星光线会从仪器周围泄漏，形成残余光晕。

过去约 20 年间，研究人员通常通过观测另一颗恒星获取参考图像，再将其与目标恒星的观测图像进行比对和相减，以消除不需要的恒星光线。但望远镜的镜面和其他光学组件无法始终保持完全稳定，微小的位移、倾斜和温度变化都可能改变光线分布，导致参考图像与实际观测之间出现差异，进而留下足以掩盖行星的残余光线。

为解决这一问题，由西北大学博士生 Rodrigo Ferrer-Chavez 领衔的研究团队开发了名为 Physics-based Learning for Imaging Planets（FLIP）的计算方法。IT之家注意到，西北大学物理与天文学助理教授 Jason J. Wang 也是论文共同作者。

FLIP 不再完全依赖参考恒星的实际照片，而是建立望远镜的数字孪生模型，通过模拟恒星光线经过望远镜镜面、光学组件并抵达探测器的过程，重建图像中的恒星光晕。

研究人员利用自动微分和梯度优化等计算方法，调整模型中的数百万个参数，使模拟结果尽可能接近望远镜的真实观测数据。模型还会考虑光学畸变、仪器微小位移以及其他不完美因素，从而更准确地重建恒星光线，并从原始图像中将其扣除。

研究团队特别强调，尽管 FLIP 使用了与训练人工智能模型相似的计算优化工具，但它本身并没有使用人工智能识别行星，而是依据望远镜的已知物理规律建立模型。

Wang 表示，研究人员已经掌握光线通过望远镜的物理过程，因此不需要借助人工智能来理解图像中发生了什么。

研究团队使用韦布望远镜此前拍摄的三颗恒星数据测试 FLIP，分别是拥有已知行星的 HIP 65426、51 Eridani，以及此前没有已知行星伴星的 TYC 5899。

测试结果显示，FLIP 在不同观测数据中均优于传统图像处理方法，探测灵敏度提升约 2 至 15 倍。其中最受关注的成果，是成功从韦布望远镜对 51 Eridani 系统的红外观测中识别出巨行星 51 Eridani b。

此前，研究人员已经通过地面望远镜发现这颗行星，但韦布望远镜在 4.3 微米波长下的观测始终未能通过传统处理方法识别它。这一波段对研究行星大气中的二氧化碳尤其重要，因为二氧化碳会强烈吸收相应波长的红外光，使行星本就微弱的信号进一步减弱。

研究人员使用 FLIP 重新处理同一组观测数据后，成功分离出 51 Eridani b 的光信号。论文数据显示，在传统方法未能探测到该行星的 F430M 滤镜观测中，新方法实现了约 6.3 的信噪比，达到显著探测水平。

Wang 表示，这一结果说明，过去一些望远镜观测数据中可能已经包含有价值的行星信息，只是此前缺少足够有效的工具将其提取出来。

这项技术也可能对未来的空间望远镜任务产生影响。NASA 正在推进规划中的宜居世界天文台（Habitable Worlds Observatory，HWO），其目标之一是直接拍摄围绕类似太阳的恒星运行的类地行星。

由于类地行星比巨行星更加暗弱，未来望远镜可能需要将光学系统的稳定性控制在皮米级，即万亿分之一米的尺度。相关要求可能意味着望远镜需要比韦布望远镜稳定约 100 至 1000 倍。

研究团队认为，FLIP 这类基于物理模型的图像处理技术，未来或许能够补偿望远镜部分微小的不稳定因素，降低对硬件极端稳定性的依赖。不过，该方法仍需要进一步优化计算成本，并在更多望远镜和观测数据上进行验证。

论文第一作者 Ferrer-Chavez 表示，目前人类尚未发现其他恒星周围存在与太阳系行星相似的行星系统，但这并不意味着它们不存在，也可能只是现有观测技术还无法将其识别出来。随着探测技术不断改进，天文学家有望发现更多类型的行星，进一步研究行星系统的形成与演化。