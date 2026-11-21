IT之家 11 月 21 日消息，九州风神现已在京东上架 CH170 白色版机箱，该机箱支持风冷与水冷两种装机方案，同时配有实时数显模块，定价为 269 元。

该机箱整体呈白色立式方柱造型，尺寸为 250×200×380mm。机身多面覆盖 MESH 网孔面板，侧面网孔板可更换为另购的钢化玻璃面板。前侧边缘竖向排布按键与接口，提供两个 USB-A 3.0、一个 USB-C 和一个音频接口。

该机底座配备多功能数显屏，搭配官方软件实时显示四组数据，支持在 CPU 与 GPU 模式间切换，展示温度、功耗、使用率及频率，前者还可切换查看风扇转速。

该机箱可容纳最高 172mm 的塔式风冷散热器。显卡区设有三个 PCI-E 挡板位，支持长 305mm、宽 168mm、厚 65mm 的三槽显卡，采用主板直插安装，无需转接线，避免转接线引发的故障与性能损耗。机箱支持 140mm 以内的 ATX 与 SFX-L 电源，机箱散热采用垂直贯穿风道设计，顶底各支持安装一把 120mm 风扇、背侧各支持两把 120mm 风扇，侧面兼容 240mm 水冷。

IT之家附产品参数：

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