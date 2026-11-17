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IT之家 11 月 17 日消息，鑫谷现已在京东上架卓灵 H500 无 A 柱海景房机箱，定价为 159 元。
该机箱采用 270° 无 A 柱设计，整机尺寸为 444mm x 215mm x 427mm。机箱的顶部与底部均配有磁吸防尘网，其中机箱底面采用斜切 45° 设计，可大幅增加底部的吸风面积。I/O 方面提供了 USB-A 3.0、USB-A 2.0 及 3.5mm 接口。
该机箱支持安装 M-ATX 与 ITX 规格主板。显卡限长 420mm、CPU 散热器限高 165mm、电源限长 180mm，机箱配备 5 个 PCIe 扩展插槽，机箱主板侧背面支持安装 1 块 2.5 英寸硬盘，底部支持安装 1 块 2.5 英寸硬盘或 1 块 3.5 英寸硬盘。
该机箱提供 9 个风扇安装位。顶部支持安装 3 把 120mm 或 2 把 140mm 风扇，并兼容 240mm 至 360mm 规格的一体式水冷排。主板侧支持安装 2 把 120mm 风扇，后置支持安装 1 把 120mm 风扇，底部支持安装 3 把 120mm 风扇。
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