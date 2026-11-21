IT之家 11 月 21 日消息，据彭博社报道，YouTube 正准备支付 30 亿美元（IT之家注：现汇率约合 200.76 亿元人民币）与数千个美国学区达成和解，以解决其平台“成瘾性设计”损害儿童身心健康的相关诉讼。知情人士透露，YouTube 已在“原则上达成和解协议”，相关安排还将包括“针对青少年用户的新保护措施”。

据报道，这项和解有望帮助谷歌避免美国多个学区发起的一系列诉讼。这些学区指控 YouTube、Meta、Snap 和 TikTok 等社交媒体平台对青少年用户的心理健康造成负面影响。

这批案件属于美国联邦多地区诉讼（MDL）的一部分，原定于今年 6 月在肯塔基州启动首宗具有代表性的试点审判。不过，在案件正式开庭前，四家公司已经达成和解，总金额为 2,700 万美元（现汇率约合 1.81 亿元人民币）。下一场审判预计于 2027 年 2 月在加利福尼亚州奥克兰举行，届时 Meta、Snap 和 TikTok 将作为被告出庭。

今年 8 月，Meta 已同意在 10 年内支付 171 亿美元（现汇率约合 1,144.33 亿元人民币），以解决美国 47 个州以及部分地区和学区提起的相关诉讼。作为和解条件之一，Meta 还同意加强针对青少年用户的安全保护措施，同时要求 TikTok 和 YouTube 采取类似行动，如果 YouTube 和 TikTok 未能推出相应保护措施并支付匹配金额，Meta 将无需支付其 171 亿美元（现汇率约合 1,144.33 亿元人民币）和解金中剩余的 53 亿美元（现汇率约合 354.67 亿元人民币）。