IT之家 11 月 21 日消息，据外媒 BMW Blog 今天（21 日）下午报道，Out of Spec Testing 进行的一项续航测试发现，iX5 在电量显示归零后，还能继续行驶 35 公里。

参与测试的是一辆预量产 iX5。测试从电池剩余电量约 4% 时开始。此时，车辆首先发出低电量警告，提醒驾驶员寻找机会充电。随后，测试人员启用 Max Range 模式，车辆进一步限制最高车速和驱动功率，同时削减部分舒适性功能。

电量降至 2% 时，iX5 依然能够输出约 350 马力。相比电量为 4% 时的约 450 马力，动力确实有所下降，但远没有达到严重影响驾驶的程度。

即使只剩 1%，车辆仍然具备相当可观的动力，功率表开始提示动力受到限制。IT之家从报道中获悉，电量显示在 1% 停留了相当长时间，之后才降至 0%。

正式测试从这一刻开始，驾驶员在封闭场地内以 56 至 89km/h 的速度持续行驶。

电量归零后，车辆并没有立即出现明显异常。仪表盘亮起黄色功率指示条和乌龟图标，并提醒驾驶员不要急加速或超车，但 iX5 的实际表现依然相当正常，没有马上减速，而是继续向前行驶。电量归零后跑出约 13.5 公里时，车辆从隐藏的电池储备中消耗的电量已经接近 3kWh。

行驶约 16 公里后，加速踏板的响应开始变得迟缓，但车辆依然可以正常巡航。直到电量归零后行驶约 17.2 公里，iX5 才出现第一次明显的动力衰减：车辆不再响应加速踏板，并开始减速。

即便如此，车辆仍没有立刻完全停下。驾驶员设法让 SUV 以极低速度继续滑行，直到电量归零后行驶约 17.7 公里，才最终停稳。此时，电池在仪表盘显示的可用电量之外，额外释放了约 3.5 度电能。

首次停机后，Out of Spec 团队尝试关闭车辆再重新启动且取得了成功，而且再次正常驾驶。

这次重启相当于让车辆获得了第二次续航机会，得以继续行驶。即使电池电量早已显示耗尽，iX5 仍能以 89km/h 的速度巡航。

测试团队继续驾驶，随着储备电量逐渐减少，动力限制也越来越明显。此时，车辆在电量归零后已经行驶超过 32 公里，累计从隐藏储备中消耗约 7kWh 电能。最终，iX5 彻底停机，自动挂入 P 挡。团队再次尝试启动，这次未能成功，电池储备终于耗尽。

电量显示归零后，iX5 继续行驶了 35 公里，额外消耗 7.4kWh 电能。测试人员计算得出，整个测试过程中的能耗约为每百公里 19.3kWh。