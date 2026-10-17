宝马纯电 iX5 提升预估续航里程，EPA 工况下从 700 公里升至 724 公里

IT之家 10 月 17 日消息，宝马进一步提高了首款纯电动 X5 车型 iX5 60 xDrive 的续航目标。今年夏天公布新车详情时，宝马给出的 EPA 预估续航里程为 700 公里，近期公布的最新目标则是更上层楼。

当地时间 16 日，据外媒 insideevs 报道，宝马豪华车型产品经理约翰 · 凯利在新一代 X5 车系发布会上透露，iX5 的 EPA 预估续航里程有望达到大约 724 公里（450 英里）。“这款车采用了第六代技术，对于这样的车型来说，这个成绩确实非常出色。”

正式的 EPA 续航数据将在未来几周公布。

宝马 X5 项目负责人迈克尔 · 阿勒斯在采访中解释，宝马认为 644 公里（400 英里）是消费者不再担心续航不足的门槛。将续航里程提高到 724 公里，可以为高速行驶、开空调等增加能耗的驾驶习惯留出余量。

过去，EPA 续航超过 644 公里的电动车寥寥无几。随着宝马新世代纯电动车型陆续推出，达到这一续航水平的车型也越来越多。其中，iX3 的 EPA 续航里程为 700 公里，上个月公布续航成绩的 i3 更是达到 753 公里。

iX5 的续航表现离不开大容量电池组。新车搭载容量高达 144kWh 的电池组，不仅创下宝马量产车型的电池容量纪录，也跻身 SUV 车型中容量最大的电池组之列。iX5 与 iX3、i3 采用相同数量的电芯，排列方式也基本一致，电芯高度增加 25mm，进一步提高了电池组容量。具体来说，iX5 使用 46120 规格圆柱电芯，iX3 和 i3 则使用 4695 规格电芯。

充电方面，宝马称 iX5 支持最高 460kW 充电功率，电量从 10% 充至 80% 仅需 22 分钟。据IT之家了解，新车计划于 2027 年第一季度上市。