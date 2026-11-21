IT之家 11 月 21 日消息，据 Wccftech 报道，前英特尔首席执行官帕特 · 基辛格（Pat Gelsinger）表示，随着人工智能需要“10,000 倍的效率飞跃”，渐进式的芯片增益将无法满足需求，他同时否认了摩尔定律已走向终结。

在 2026 年 COSM 科技峰会上，帕特 · 基辛格出席了一场题为“现实检验：超越芯片（Reality Check: Beyond Chips）”的炉边谈话。

基辛格在谈话中反驳了半导体微缩已触及物理极限的观点，他认为 AI 需要的不是常规的代际升级，而是计算效率实现激进的 10,000 倍跃升。他还指出，摩尔定律（Moore’s Law）能否重焕生机，取决于五大核心工程领域（IT之家注：光学、供电、散热、材料和封装）的根本性突破。

峰会结束后，帕特 · 基辛格在 X 上写道：“摩尔定律已死？我说现在是唤醒它的时候了！”尽管一些行业观察人士可能会认为传统的摩尔定律微缩已经结束，但基辛格坚持认为半导体工程正在进入一个多学科创新的新时代，他表示：“在半导体行业工作 40 多年后，我相信我们最伟大的创新仍在前方！”

自 2025 年 3 月以普通合伙人身份加入风险投资机构 Playground Global 以来，基辛格一直在积极支持针对这些硬件瓶颈的初创企业，其中包括获得美国政府支持的光刻初创企业 xLight（该公司目标突破阿斯麦 ASML 的 13.5 纳米极紫外 EUV 波长壁垒），以及核能产能公司 Alva Energy。

除了光刻与发电领域，基辛格的技术路线图还瞄准了光互连与硅光子技术，旨在用光信号替代传统的铜线来传输数据。

相关阅读：