英特尔 CEO 基辛格：别听老黄瞎忽悠，摩尔定律依然有效

北京时间 6 月 4 日下午消息，英特尔 CEO 帕特・基辛格（Pat Gelsinger）今日表示，在 AI 时代，英特尔处理器不但不会失去动力，反而会继续发挥重要作用。摩尔定律也依然有效。

基辛格直接抨击了英伟达 CEO 黄仁勋的说法，即在 AI 时代，像英特尔这样的传统处理器正在失去动力。

他说：“与黄仁勋让你们相信的不同，摩尔定律依然活着，而且还活得很好。”基辛格同时强调，作为 PC 芯片的领先供应商，英特尔将在 AI 的普及中发挥重要作用。

他说：“我认为，它就像 25 年前的互联网，规模和潜力庞大。我们相信，这是推动半导体行业在 2030 年之前达到 1 万亿美元的动力。”

在本届台北国际电脑展上，英特尔展示了其最新的至强 6（Xeon 6）数据中心处理器。该处理器具有更高效的内核，将使运营商能够将给定任务所需的空间减少到前一代硬件的 1/3。

盖尔辛格还称，英特尔的 Gaud 系统将由戴尔和英业达（Inventec）等合作伙伴提供。Gaud 系统将英特尔的芯片编译成多处理器套件，专门用于处理生成式 AI 的训练。

一套配备八个英特尔 Gaud 2 加速器的套装售价为 6.5 万美元，而由八个英特尔 Gaud 3 加速器组成的功能更强大的套件将标价 12.5 万美元。英特尔预计，这两款产品都比竞争对手的产品更实惠。

这些 Gaudi 3 集群中的每一个都由 8192 个加速器组成，英特尔预计，与同等规模的英伟达 H100 GPU 集群相比，英特尔产品的 AI 模型训练时间最多快 40%。另外，在执行 AI 推理任务方面，Gaudi 3 的执行速度将比英伟达的 H100 快一倍，这是从 Meta 和 Mistral 等流行模型的测试结果中得出的结论。

但是，这些优势可能还不足以推翻英伟达在数据中心 AI 处理方面的领先地位。Next Curve 的分析师 Leonard Lee 称：“每个加速器的表现不再是最重要的事情。英伟达的最大优势在于拥有一个凝聚和集成的生态系统，以及像 NVLink 这样的专有技术，确保其计算集群作为一个整体工作。”

几十年来，英特尔一直领导着计算机行业。但由于逐渐落后于竞争对手，其营收在过去两年里有所下滑。三年前，基辛格被任命为英特尔 CEO，肩负着重新夺回芯片设计和制造领导地位的使命。

虽然英特尔的销售额已经停止萎缩，但分析师预计还不会迅速反弹。据预计，英特尔今年的营收将比 2021 年减少 200 亿美元。与此同时，英伟达的销售额预计将翻一番，AMD 的增长率也将超过 10%，这两家公司均更好地利用了 AI 计算硬件的开支狂潮。

基辛格称：“这是我们职业生涯中最重要的时刻。”他重申了英特尔与合作伙伴合作的重要性，并称“我们是为这一刻而生的。”

2024 台北国际电脑展专题

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