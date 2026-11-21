IT之家 11 月 21 日消息，天钡 AOOSTAR 宣布为旗下 G-FLIP 迷你主机新增 AMD 锐龙 7 H255 版本，该机最大的特点是机顶配备 5 英寸可触控翻转副屏，匹配 24GB DDR5 RAM 和 1TB PCIe 4.0 SSD，定价为 4599 元。

该机采用铝合金机身，三维 130×130×67 (mm)、体积约 1.1L，配备均热板 + 风扇的散热系统，顶部屏幕规格为 1920×1080 60Hz。

其存储扩展能力为双 DDR5 SODIMM 内存插槽 + 双 M.2 PCIe 4.0×4 盘位，还搭载 Wi-Fi 7 无线网卡。

而在外部 I/O 方面，该机拥有双 USB4、双 2.5G 有线网口、OCuLink 在内的多样化接口，具体配置如下：

顶部：支持指纹识别的一体化开关模块；



前方：1× 音频插孔、2× USB-A 10Gbps、1× USB-C 40Gbps、复位键；



后方：1× DC-in、1× USB-C 40Gbps、2× 2.5GbE RJ45、1× HDMI、1× OCuLink、2× USB-A 10Gbps。

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