IT之家 11 月 21 日消息，据新华社报道，11 月 19 日，全国首条超百公里纯氢长输管道 —— 达尔罕茂明安联合旗至包头市区 195 公里氢气长输管道正式启运。

该项目入选国家能源局首批能源领域氢能试点项目，标志着我国规模化、长距离纯氢管道输送实现关键突破，推动绿氢“制 — 储 — 输 — 用”全产业链协同发展。

IT之家获悉，这条管道在内蒙古包头率先启运，得益于当地“制氢端有资源、用氢端有场景、地理空间高度集约”的独特条件。

包头市委副书记、市长孟庆维介绍，包头风光资源富集，新能源装机占比超过火电，依托华电 20 万千瓦风光制氢项目，绿氢年产能达 7800 吨，生产成本较低；作为老工业基地，化工、冶金、燃气、交通等领域对绿氢需求集中；新能源制氢基地在北部达茂旗，主要用氢场景在南部包头市区，195 公里恰好构成一条“制氢 — 用氢”通道。

项目建设方、内蒙古华电氢能科技有限公司董事王新宇介绍，管道起自巴润工业园首站，终至昆都仑区末站，全长约 195 公里，设计压力 6.3 兆帕，管径 DN450，核准年输氢量为 10 万吨，具有输送距离长、压力等级高、管道口径大、输氢规模大的特点。项目选用抗“氢脆”特种钢材，攻克了复杂地质穿越、高陡山区施工和高压纯氢管道焊接防护等难题。

王新宇表示，启运后，绿氢运输成本可从每公斤 13 元降至每公斤 3 元左右，将有效推动绿氢在化工、冶金、天然气掺氢、交通运输等领域规模化应用，为我国纯氢管道规模化建设运营积累实践经验。