IT之家 11 月 21 日消息，育碧确认，《刺客信条》系列中国背景手游《刺客信条：代号 JADE》仍在开发中，不过现阶段仍将主机和 PC 作为业务重点。

育碧 CFO 弗雷德里克 · 迪盖在上半年业绩电话会议上披露，移动游戏在中长期仍有发展机会，《刺客信条：代号 JADE》就是该系列面向移动平台的作品。“从长期财务回报考虑，鉴于我们希望更加重视资本配置和财务回报，我们更愿意把资源投向更大的机会。现阶段，我们旗下规模最大的系列仍以主机和 PC 为核心。我们的目标是推动主机和 PC 平台实现强劲增长，尤其是 PC 平台，因为它比以往任何时候都更具活力。”

育碧上一次确认该作仍在开发，是在今年 3 月。

育碧的业绩报告还显示，公司新运营模式已全面落实，管理架构也有进一步调整。创意工作室 3 和 5 合并后，由朱利安 · 巴雷斯统一领导，以加强不同平台在线服务之间的协同。

育碧认为，新架构已经开始显现成效。《刺客信条：黑旗-记忆重置》取得了商业成功，《彩虹六号：围攻》也重拾发展势头。在上半年按月活跃用户数计算，《彩虹六号：围攻》跻身 Xbox 和 PlayStation 平台游戏前十。

不过，育碧上半年仍录得 2.545 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 18.69 亿元人民币）净亏损，净预订额下滑 16.5%，降至 6.447 亿欧元（现汇率约合 47.34 亿元人民币）。

近期还有报道称，育碧正在开发一款新的《彩虹六号：维加斯》游戏，距离该系列上一部作品问世已有 18 年。