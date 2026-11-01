IT之家 11 月 22 日消息，今天是 11 月 22 日，同时也是节气中的小雪，真正的寒冬即将到来。小雪为二十四节气中的第 20 个。具体的时间为 11 月 22 或 23 日，此时太阳到达黄经 240°。

小雪时节①天气寒冷，降水状态由雨变雪，但“地寒未甚”，雪量不大，故称小雪；②北方供暖季，长期在暖气房会出现口干舌燥、咳嗽、头晕等，需预防“暖气病”；③小雪节气过后气温将更低，要注意防寒保暖，谨防感冒。小雪到，冬始俏。

进入该节气，中国广大地区西北风开始成为常客，气温下降，虽开始降雪，但雪量不大，故称小雪。据说，在北方，小雪时节要吃涮羊肉，在南方有吃糍粑的习俗。

小雪节气的降临就意味着西北风的到来，同时各地气温也逐渐降到 0℃ 以下。此时大地尚未彻底寒冷，下降的雪也不是很多，故名小雪。对于黄河以北的人们来说，冬天的第一场雪就将在小雪节气附近降临，小雪的到来也提醒着人们该御寒保暖。

何谓小雪

《月令七十二候集解》曰：“10 月中，雨下而为寒气所薄，故凝而为雪。小者未盛之辞。”小雪是反映天气现象的节令。古籍《群芳谱》中说：“小雪气寒而将雪矣，地寒未甚而雪未大也。”

我国古代将小雪分为三候：“一候虹藏不见；二候天气上升地气下降；三候闭塞而成冬。”由于天空中的阳气上升，地中的阴气下降，导致天地不通，阴阳不交，所以万物失去生机，天地闭塞而转入严寒的冬天。

小雪习俗

贮藏蔬菜小雪来临，东北的土地开始冻结，土壤冻结深度可以达到 10 厘米，于是在北方地区，果农开始为果树修枝，以草秸编箔包扎株杆，以防果树受冻。

农民们在收获前十天停止浇水做好防冻工作，另外尽量选择天晴的时候进行收获。天冷时多覆盖白菜叶和玉米杆防冻，待到可以食用的时候便已经成熟。

饮食习俗

在我国的南方部分地区还有农历十月吃糍粑的习俗。在古代，糍粑是南方地区传统的节日祭品，最早是农民用来祭牛神的供品。

在小雪到来的时候选择吃糍粑可以平衡阴阳，但进食过多高热量的补品，会导致胃、肺火盛。因此还应该再吃一些性冷的食物，如萝卜、松花蛋。保健养生

起居

在冬季，早睡晚起，不要熬夜。起居要做好御寒保暖，防止感冒的发生。白天注意开窗通风。每天晚上要在 10 点上床，最好用热水泡泡脚，并按摩足底的涌泉穴。

饮食

小雪节气，宜吃温性食物和益肾的食品。温性食物有核桃、葡萄、栗子、鸡、虾、生姜、胡椒等；益肾食品有腰果、山药、芡实、紫米粥、白果、核桃等。另外，要多吃黑色食品如黑木耳、黑芝麻、黑豆等。

就是说，要远“三白”：糖、盐、猪油；还要近“三黑”：第一个是木耳，第二个叫紫菜、还有一个是紫米，三个黑的对人比较好，这就是养生专家推荐的远“三白”、近“三黑”。

运动

小雪节气中，天气时常是阴冷晦暗，绿色植被和红色花卉减少，此时人们的心情也会受其影响，特别容易引发抑郁症，所以应调节自己的心态，保持乐观，经常参加一些户外活动以增强体质。

关于小雪的谚语

节到小雪天下雪。

小雪节到下大雪，大雪节到没了雪。

小雪封地，大雪封河。

小雪地不封，大雪还能耕。

小雪不把棉柴拔，地冻镰砍就剩茬。

小雪不起菜（白菜），就要受冻害。

小雪不砍菜，必定有一害。

趁地未封冻，赶快把树种。

大地未冻结，栽树不能歇。

夹雨夹雪，无休无歇。

小雪封地地不封，老汉继续把地耕。

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本文参考IT之家 2017 年 11 月 22 日文章：《今日小雪：天寒地燥，注意保暖》，略有修改。