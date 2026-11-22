IT之家 11 月 22 日消息，博主 @数码闲聊站 昨晚发文分享第三方渠道消息，OPPO Reno 17 销量超预期，发布当日预订量达前代产品 2.7 倍，开售后销量超过同期所有安卓手机，拿下安卓单品第一。

博主还补充数据：Reno 系列全球激活量已超 1.4 亿台，长期稳居同档位销量前列。

据IT之家此前报道，OPPO Reno 17 系列手机已于 11 月 20 日正式开售，Pro 版机型搭载天玑 8550 处理器，标准版搭载骁龙 7 Gen4 处理器，主打“全焦段 4K 超清长实况”拍摄，售价 3599 元起、国补价 3099 元起。

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延伸阅读

综合多方信息，OPPO 于 2026 年 11 月 16 日在成都举办 Reno 17 系列新品发布会，推出 Reno 17 和 Reno 17 Pro 两款机型。

具体配置上，Reno 17 Pro 采用 6.32 英寸小屏，内置 7250mAh 电池；Reno 17 采用 6.56 英寸屏幕，内置 8000mAh 电池。影像方面，Reno 17 标准版配备 5000 万像素前摄，以及由 5000 万像素主摄、超广角、潜望长焦组成的超清四摄；Reno 17 Pro 则配备 2 亿像素主摄、5000 万像素超广角与 5000 万像素潜望长焦。此外，该系列全系支持 IP69K 防水，搭载 ColorOS 17 系统。

文中提到的天玑 8550 处理器于 2026 年 5 月发布，采用台积电 4nm N4P 工艺制程，CPU 为全大核 Cortex-A725 架构，由 1 颗 3.4GHz 超大核、3 颗 3.2GHz 大核及 4 颗 2.2GHz 小核组成，GPU 为 Mali-G720 MC8，最高支持 LPDDR5X 9600Mbps 内存与 UFS 4.0 闪存。

另有数据显示，截至 2026 年 10 月，Reno 系列年销量突破 565 万台，拿下同档位销量冠军；天猫平台数据显示，Reno 17 购机用户中 30 岁以下年轻人占比近半。