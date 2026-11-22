IT之家 11 月 22 日消息，长城汽车旗下坦克 SUV 官方微博今日宣布，品牌首支单曲《百万分之一》将于 11 月 25 日“唱响”。

据IT之家此前报道，本月初，长城汽车宣布，坦克品牌全球销量 100 万辆。公开信息显示，2020 年 7 月，长城汽车在成都车展上正式发布了“坦克 · WEY”平台，并亮相了该平台首款车型 —— WEY 坦克 300。

随后，在 11 月 20 日，坦克品牌第 1,000,000 台量产车下线。

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据官方介绍，此次下线的第 100 万辆里程碑车型为品牌旗舰坦克 700。作为品牌旗舰，坦克 700 集坦克在动力、底盘、智能科技及豪华体验等领域的技术积淀于一身，其以旗舰车型作为百万辆代表，展现出中国越野从专业能力到高端化、智能化、全场景发展的进阶成果。

回顾坦克品牌的发展脉络：2020 年 12 月，坦克 300 作为 WEY 体系内的车型正式上市；2021 年 4 月，坦克品牌在上海车展上宣布独立运营，成为长城汽车继哈弗、WEY、长城皮卡、欧拉之后的第五大整车品牌。坦克品牌的 Logo 由字母 T 和 U 组成，T 代表坦克品牌、科技和潮流的定位，U 则代表用户和共创。

目前，坦克品牌已形成包括坦克 300、坦克 400、坦克 500、坦克 700 等在内的产品序列，并引入 Hi4-T 和 Hi4-Z 两大混动架构。其中，坦克 500 Hi4-T 是 Hi4-T 架构的首款落地车型，坦克 400 Hi4-T 则是该架构的第二款车型，于 2023 年 9 月 25 日上市。

作为品牌旗舰，坦克 700 Hi4-T 于 2024 年 2 月 26 日上市，推出极致版、极境版、限定版，建议零售价分别为 42.8 万元、46.8 万元、70 万元，搭载 3.0T V6 + P2 大排量混动系统，最大综合功率 385kW，综合最大扭矩 800N·m（限定版 850N·m）。

坦克品牌的发展也带动了中国越野市场的整体扩容。数据显示，2020 年国产越野车市场占有率为 27%，到 2026 年 1-9 月已提升至 83%；2026 年 1-10 月，坦克在 20 万元以上豪华越野 SUV 市场的占有率达到 63.5%。

在海外市场方面，坦克品牌于 2022 年 7 月完成海外首发，同年 12 月正式亮相澳大利亚，2023 年 3 月坦克 500 在泰国曼谷国际车展启动预售。目前坦克 SUV 已远销 30 多个国家和地区，完成了澳大利亚、墨西哥、中东、东盟、南非等重点市场的布局。根据长城汽车 2025 年年报，坦克品牌 2025 年全年累计销量为 234,442 辆。

关于这首品牌首支单曲《百万分之一》，官方信息显示其将于 11 月 25 日上线汽水音乐、网易云音乐、QQ 音乐等平台。