IT之家 11 月 20 日消息，坦克品牌今日宣布，第 1,000,000 台量产车下线。
据IT之家此前报道，11 月 1 日，坦克品牌全球销量 100 万辆。
公开信息显示，2020 年 7 月，长城汽车在成都车展上正式发布了“坦克 · WEY”平台，并亮相了该平台首款车型 ——WEY 坦克 300。
2020 年 12 月，坦克 300 作为长城汽车旗下 WEY（魏牌）体系内的车型正式上市。
2021 年 4 月，坦克品牌在上海车展上正式宣布独立运营，成为长城汽车继哈弗、WEY（魏牌）、长城皮卡、欧拉之后的第五大整车品牌。
延伸阅读
坦克品牌 Logo 由字母 T 和 U 组成，其中 T 代表坦克品牌、科技和潮流的定位，U 则代表用户和共创。
目前，坦克品牌已形成包括坦克 300、坦克 400、坦克 500、坦克 700 等在内的产品序列，并引入了 Hi4-T 和 Hi4-Z 两大混动架构。
根据长城汽车 2025 年年报，坦克品牌 2025 年全年累计销量为 234,442 辆，旗下车型全球累计总销量超过 83 万辆。2026 年 10 月，坦克 SUV 单月销售新车 15,389 辆。
在海外市场方面，坦克品牌于 2022 年 7 月完成海外首发，同年 12 月正式亮相澳大利亚，2023 年 3 月坦克 500 在泰国曼谷国际车展启动预售。目前坦克 SUV 已远销 30 多个国家和地区，完成了澳大利亚、墨西哥、中东、东盟、南非等重点市场的布局。