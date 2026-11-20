IT之家 11 月 20 日消息，坦克品牌今日宣布，第 1,000,000 台量产车下线。

据IT之家此前报道，11 月 1 日，坦克品牌全球销量 100 万辆。

公开信息显示，2020 年 7 月，长城汽车在成都车展上正式发布了“坦克 · WEY”平台，并亮相了该平台首款车型 ——WEY 坦克 300。

2020 年 12 月，坦克 300 作为长城汽车旗下 WEY（魏牌）体系内的车型正式上市。

2021 年 4 月，坦克品牌在上海车展上正式宣布独立运营，成为长城汽车继哈弗、WEY（魏牌）、长城皮卡、欧拉之后的第五大整车品牌。