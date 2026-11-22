IT之家 11 月 22 日消息，国漫《斗破苍穹》官方微博今日宣布，系列完结篇 —— 剧场版《双帝之战》将在今日午间 12 点上线开播。

这部连载近十年的国漫终于迎来了大结局的终极之战。IT之家查询获悉，本片改编自天蚕土豆同名小说，第一季已于 2017 年 1 月 7 日播出。原著小说讲述了天才少年萧炎因斗气消失沦为废柴，在药老帮助下重获修炼能力，立下三年之约洗刷退婚之耻，后闯荡斗气大陆，最终为护众生迎战魂天帝的故事。

根据原著剧情走向，在这部《斗破苍穹剧场版：双帝之战》中，主角萧炎和最终 BOSS 魂天帝将成就帝位，修炼至斗气大陆的最高境界 —— 斗帝。随后，二者爆发大战，萧炎融合多种异火凝结“异火恒古尺”破阵，最终通过自燃斗帝之体封印魂天帝。

公开资料显示，《斗破苍穹剧场版：双帝之战》由幻维数码制作，将在腾讯视频、极光 TV 上线。动画官方还在刚刚放出了剧场版《双帝之战》动画插曲《不负你我》MV。

此外，动画官方还准备了一个彩蛋 —— 原著作者“天蚕土豆”在上海超前观影会现场 COS 了自己笔下主角“萧炎”，穿戴上了天妖凰骨翼和标志性武器玄重尺。

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