IT之家 11 月 22 日消息，随着许多传统系列作品的衰落，且鲜有新系列作品能够走红，好莱坞已转向电子游戏寻找大票房大片。此前曾出现过像《我的世界》这样的巨大成功案例，也出现过像《无主之地》这样的票房惨败。

据好莱坞娱乐商业媒体 The Ankler 报道，多位消息人士透露，尽管多年来渴望改编《GTA》这一现象级 IP 的娱乐公司纷纷主动接洽，Rockstar Games 仍然不感兴趣。

不过该媒体爆料称，Rockstar 旗下另一部价值数十亿美元的重磅 IP 改编可能已进入洽谈状态。消息人士透露，该公司对于将其大受欢迎的西部动作冒险系列《荒野大镖客》搬上电影或电视持更开放的态度。

一位与电子游戏领域编剧合作的经纪人透露，“他们一度为纯版权授权开出了至少 1 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6.69 亿元人民币）的底价”。

作为参考，亚马逊在 2017 年为《指环王》(The Lord of the Rings) 的全球电视版权支付了 2.5 亿美元（现汇率约合 16.73 亿元人民币）。

Rockstar Games 没有立即回应置评请求。

“我们对产品线延伸非常谨慎，因为这是一家创意公司，我们的目标是打造地球上最好的娱乐内容 —— 那种我们始终引以为傲的娱乐内容，”曾任二十世纪福克斯首席运营官的 Take-Two 首席执行官 Strauss Zelnick 在 11 月 12 日做客《大卫 · 鲁宾斯坦秀》接受采访时表示。

“只有当我们的创意团队对此充满热情，并且认为这能以某种方式吸引并取悦我们的消费者时，我们才会基于自身 IP 制作电影或电视剧。要做到这一点门槛很高。当然，总是存在失败的风险。所以我们不排除这种可能性，但我们非常、非常挑剔。”

据悉，改编其他热门游戏系列的竞赛已经全面展开。据报道，亚马逊、Netflix 和 FX 正为《古墓丽影》、《刺客信条》和《孤岛惊魂》的改编剧集支付每集 1,500 万至 2,500 万美元（现汇率约合 1 亿至 1.67 亿元人民币）的费用。这些基本上相当于好莱坞中等制作大片的预算。