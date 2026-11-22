IT之家 11 月 22 日消息，据新浪科技今天报道，蚂蚁集团 CEO 韩歆毅今日在 2026 蚂蚁阿福医疗健康生态大会表示，AI 这几年已经走到了临床的很多环节。

韩歆毅表示：“我们看到从门诊到病房，从随访到科研，其实需要思考一个根本的命题，当 AI 走进了医院，走进了患者的日常生活，到底应该怎样服务医学、服务医生、服务患者。”

这名 CEO 认为，蚂蚁阿福的初心是希望从临床的真实需求出发，帮助医生更好前进，让青年医生更好的成长，让医院也更好地组织医疗服务。他相信 AI 可以成为连接医患延续照顾的可靠纽带。

IT之家查询蚂蚁集团官网发现，韩歆毅 2014 年 5 月加入蚂蚁集团，历任资深总监、副总裁、首席财务官。2024 年 3 月，韩歆毅出任蚂蚁集团总裁，2025 年 3 月，出任蚂蚁集团首席执行官。

▲ 图源：蚂蚁集团

加入蚂蚁集团之前，韩歆毅于 2011 年 9 月加入阿里巴巴集团，担任阿里巴巴集团企业融资部资深总监。在此之前，韩歆毅 2001 年 7 月至 2011 年 9 月任职于中国国际金融有限公司投资银行部。韩歆毅分别于 1999 年 7 月及 2001 年 6 月获得清华大学经济学学士学位和经济学硕士学位。