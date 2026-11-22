IT之家 11 月 22 日消息，丰田公布了一款名为 BKE Concept 的微型折叠电动两轮车，主打短途出行、户外活动和最后一公里接驳。这款产品可以在约 30 秒内完成折叠，体积小到能够放进丰田 GR86 跑车的后备厢。

虽然丰田在官方宣传资料中将 BKE Concept 称为“电动自行车”，但由于该车没有脚踏板，因此严格来说并不符合欧洲和北美市场对电动自行车的定义。它实际上更接近一款带座椅的小型电动滑板车，也被称为无脚踏电动两轮车（No-Ped），其可以通过 110V AC 交流电源插座充电，这意味着搭载这款电动两轮车的汽车本身也能充当移动充电站。

尽管 BKE Concept 看起来像是一款专为车展打造的概念产品，但丰田表示，这款车实际上已经研发数年。一支由底盘和电气工程师组成的小型团队一直在通过真实使用场景测试原型车，并根据反馈持续改进设计。

值得一提的是，丰田董事长丰田章男也亲自参与了这款产品的测试。此前，他曾在 2025 年日本移动出行展上骑乘类似的小型电动交通工具，引发外界关注。丰田表示，他在原型车测试过程中提出的意见，甚至直接推动了部分设计调整。

例如，丰田章男曾抱怨骑车经过水坑时容易被溅起的水花弄湿，工程师随后加大了车辆后挡泥板的尺寸。这一细节也体现了丰田著名的“改善”（Kaizen）理念，即通过持续收集反馈和优化细节，不断提升产品体验。

不过，目前丰田尚未公布 BKE Concept 的具体技术参数，包括电机功率、电池容量、续航里程、最高时速以及整车重量等信息，预计该产品还需数年才能上市。