IT之家 11 月 22 日消息，据 Bleepingcomputer 报道，BADBOX 恶意软件僵尸网络在经历去年大规模打击后卷土重来，通过受感染的 Android 设备每天生成多达 400 亿次虚假广告竞价请求，创下已公开披露的广告欺诈活动纪录。

BADBOX 最早于 2023 年初被发现，当时研究人员在亚马逊购买的一款 T95 Android 电视盒子中发现了预装恶意软件。2024 年 12 月，德国网络安全机构曾发出警告，称该僵尸网络已经感染数万台设备。

2025 年 3 月，网络安全公司 HUMAN 与 Shadowserver 展开大规模联合行动，切断了超过 50 万台 BADBOX 2.0 受感染设备与控制服务器之间的通信。与此同时，谷歌也从 Google Play 商店下架了 24 款传播相关恶意软件的应用。此后，谷歌还对僵尸网络运营者提起诉讼，并表示截至 2025 年 4 月，BADBOX 2.0 已感染超过 1000 万台基于 Android 系统的设备。

不过，此前的打击行动并未彻底摧毁该僵尸网络，运营者随后重新建立了 BADBOX 3.0，并进一步扩大其广告欺诈规模。HUMAN 表示，该网络在活动高峰期每天能够产生约 400 亿次广告竞价请求，占其 HUMAN Defense Platform 监测到的联网电视（CTV）广告流量总量的 4% 以上。其规模超过此前纪录保持者 VASTFLUX 的 3 倍。

具体来看，BADBOX 3.0 的主要传播方式与此前版本类似，攻击者通过感染运行 Android 开源项目（AOSP）的廉价手机、平板电脑和电视盒子，将这些设备纳入僵尸网络，用于广告欺诈和网络流量代理。

HUMAN 表示，该公司本月早些时候还参与了谷歌针对相关 XCPE 恶意软件行动的打击工作。此次行动包括关闭多个被 BADBOX 3.0 用于通信的命令与控制（C2）域名，同时下架了其中一个用于分发恶意软件的代码仓库。目前，HUMAN 的安全系统也已开始过滤与 BADBOX 3.0 有关的虚假广告流量。

不过，HUMAN 警告称，考虑到 BADBOX 运营者此前多次在遭到打击后重新建立基础设施，预计其仍会调整攻击方式并尝试恢复活动。

针对这一威胁，研究人员建议消费者尽量通过正规渠道购买知名厂商生产、经过认证的 Android 设备，并确认设备支持且已启用 Google Play Protect 安全防护功能，避免使用来源不明的廉价电视盒子及其他智能设备。