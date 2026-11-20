IT之家 11 月 20 日消息，谷歌今日宣布，Android 开发者身份验证机制将于 2027 年 1 月启动全球推广，覆盖 Google Play、三星、荣耀、OPPO、vivo、小米、传音七大应用分发渠道。

这意味着，未来在经过认证的 Android 设备上安装应用，无论应用来自官方应用商店还是第三方渠道，都将逐步受到开发者身份验证机制约束。

IT之家此前报道，谷歌于 2025 年 8 月首次公布这项政策，要求开发者完成身份验证并注册应用，以便在经过认证的 Android 设备上分发应用。谷歌当时表示，此举旨在减少匿名开发者利用身份隐匿反复传播恶意软件的情况。

这项政策公布后引发开发者和 Android 用户反对，尤其是第三方 APK 安装和侧载应用受到的限制引发争议。谷歌随后调整了部分侧载限制，并推出新的风险确认流程，允许高级用户在接受相关风险后安装未经验证开发者发布的应用。

根据谷歌 11 月 19 日发布的公告，开发者身份验证机制已于 2026 年 9 月 30 日在巴西、印度尼西亚、新加坡和泰国的部分参与应用商店启动。2027 年 1 月起，谷歌将与七家应用分发平台合作，逐步扩大覆盖范围。

除了前文提到的七大应用分发渠道外，谷歌表示后续将逐步扩大地区覆盖范围，最终覆盖所有国家和地区经过认证的 Android 设备上的应用安装来源。

谷歌称，自 2026 年 3 月向所有开发者开放验证以来，全球已有数百万款应用完成注册，这些应用覆盖了全球超过 99% 的 Android 应用安装量。谷歌将这一进展归因于过去几个月根据开发者和用户反馈所作的调整。

针对学生和业余开发者，谷歌推出了有限分发账号，允许用户无需支付注册费用或提供政府签发的身份证件，即可向最多 50 台设备分享应用。该机制此前的设备分享上限为 20 台，谷歌于今年 8 月将其提高至 50 台。

此外，谷歌还推出了用于自动化注册流程的 API，方便开发团队通过持续集成和持续交付（CI / CD）流程管理多个应用的注册工作。对于希望继续安装未经验证应用的高级用户，谷歌也提供了专门的高级操作流程，在保留侧载选择的同时增加安全检查。

谷歌建议开发者尽早完成身份验证和应用注册，并称单款应用的注册流程耗时不到 10 分钟。相关政策说明及开发者注册入口可通过谷歌 Android 开发者官网查询。

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