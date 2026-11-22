IT之家 11 月 22 日消息，据欧洲汽车新闻报道，雷诺集团首席执行官福兰（Francois Provost）直言，当年未能向时任首席执行官卡洛斯 · 戈恩（Carlos Ghosn）指出其在华销量目标不切实际，是自己职业生涯中最大的失误。

福兰于 2025 年 7 月出任雷诺首席执行官，他曾在 2016 年和 2017 年负责该车企在华业务运营。戈恩则于 2005 年至 2019 年 1 月期间担任雷诺集团首席执行官。

“我们进入中国市场太晚了。实际上，我们相当于挤上了末班车的最后一节车厢 —— 而且还没买票，”福兰表示。

这一表态之所以备受关注，是因为雷诺已于 2020 年退出在华合资企业，如今正吸取当年撤退的教训，将中国业务重塑为工程研发与采购基地，而非终端销售市场。

福兰表示，雷诺曾在华推出两款 SUV，初期表现尚可，但随后销量增长便陷入停滞。根据雷诺公布的数据，科雷傲（Koleos）和科雷嘉（Kadjar）这两款 SUV 在 2017 年的销量约为 7 万辆，2018 年下滑至约 5 万辆。

雷诺在华销量峰值出现在 2018 年，当年总销量突破 21.6 万辆，其中超过 16 万辆来自其合资伙伴华晨金杯。2019 年，雷诺在华合并销量降至约 18 万辆。

戈恩曾预计雷诺在华销量将达到 30 万辆甚至 50 万辆。他在 2018 年接受采访时曾表示，预计包括合作伙伴在内的在华总销量将达到 55 万辆。

福兰称，他当时曾在公司内部其他部门寻求支持，却无人响应，雷诺自此在华陷入僵局。

“我的失误在于当时缺乏勇气，没有直接告诉我的首席执行官（戈恩），以我们如此晚的入场时机来看，那些销量目标根本不切实际，”福兰说。

他表示，按照最初的战略路径，雷诺想要建立起预期的市场规模已经为时已晚。“我们本该更早地寻找一种截然不同的方式来切入中国市场。”

回顾往事，福兰引用法国谚语称：“世上没有失败，只有学习。”“我从那段经历中吸取了教训，这也促使我们在几年后采取了截然不同的在华策略。如今看来，那次教训反而可能成为我们的优势之一，”他表示。

IT之家注意到，在“Futuready 2030”战略规划中，福兰明确表示，雷诺近期内不会寻求在华销售雷诺品牌整车。

取而代之的是，雷诺在华保留了重要的“立足中国，服务全球”业务布局 —— 依托中国本土工程研发人才、供应链体系及合资企业，将新车型开发周期压缩至两年以内，同时降低销往欧洲、拉丁美洲及其他国际市场车型的制造成本。

2024 年，雷诺在上海设立了中国研发中心，该中心打通了研发与采购职能，并直接融入中国电动汽车产业生态。该中心的首个研发项目是于 2025 年 11 月发布的雷诺 Twingo E-Tech，这款车型在上海联合开发，历时约 22 个月后在斯洛文尼亚投产。

相关阅读：