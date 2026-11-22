IT之家 11 月 22 日消息，根据研华 (Advantech) 泄露到网络上的一份演示文稿，该企业正在开发一款基于英特尔第 4 代酷睿 Ultra 处理器 "Nova Lake H" 的“四英寸级”单板计算机 (SBC) ASR-A505。

该 SBC 板载一颗 "8P+4E+4LE" 的 16 核心 16 线程 CPU，配备 18MB 的 LLC 缓存，基频 2.0GHz、睿频可达 4.8GHz；搭配最大频率 2.3GHz 的锐炫独显。

IT之家注： "8P+4E+4LE" 与此前所有爆料都不符，更可能是 4 个性能核 + 8 个能效核 + 4 个低功耗能效核。

其提供 2 个 CSO-DIMM 内存插槽，支持 DDR5-8000；拥有 2 个 M.2 M-Key 2280 (PCIe Gen5 ×4) 插槽，另有分别用于扩展无线网络和蜂窝网络能力的 M.2 E-Key 和 M.2 B-Key 插槽；可选 GSML（千兆多媒体串行链路）扩展。

ASR-A505 提供 1 个 HDMI、4 个 2.5GbE RJ-45、1 个全功能 USB-C 10Gbps、2 个 USB-A 10Gbps、2 个 USB-A 480Mbps、1 个 MCIO (PCIe Gen4 ×4)，此外还有 CAN-FD、GPIO、COM 插针等的扩展能力。

参考

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。