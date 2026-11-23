IT之家 11 月 23 日消息，据易车 11 月 22 日报道，2027 款福特烈马将在广州车展正式上市。新车新增烈马大海道版本，与荒地版形成两条差异化的外观与越野套件路线。

大海道版以红色车身搭配撞色白顶，车身侧面印有大号 BRONCO 拉花，配银黑双色防脱越野轮毂与全地形 AT 胎，面向户外穿越、打卡出行；荒地版采用纯黑车身与黑银配色防脱轮毂，整体风格低调硬核，可城可野。

两款车型保留圆形复古大灯、贯穿式 BRONCO 字母格栅、方盒子车身、可拆卸车顶、外挂式后备胎与宽大黑色轮眉。座舱延续烈马粗犷实用的布局，中控台保留大量实体按键与顶部控制开关，便于越野时盲操作，可拆卸门板与防水易清洁的设计同样保留。

底盘延续非承载式车身结构，配备前后差速锁、越野模式切换系统与全地形轮胎，覆盖岩石、沙地、沼泽等路况。截至发稿，官方尚未公布 2027 款福特烈马的尺寸、动力参数、续航与油耗数据、辅助驾驶配置及售价信息。

作为参照，2026 款福特烈马于 1 月 17 日上市，长宽高为 4825mm*2070mm*1990mm，轴距为 2950mm，2.3T 涡轮增压四缸发动机最大功率 202 千瓦、峰值扭矩 429 牛・米，匹配 10 速自动变速箱，官方指导价 29.98 万～39.98 万元。

IT之家注意到，2026 广州车展将于 11 月 27 日至 12 月 6 日举办。

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