IT之家 11 月 20 日消息，荣威宣布旗下家越 07 纯电版正式开启小定，用户支付 999 元订金，可抵扣 2000 元购车尾款，并享优先排产权益。新车将于 11 月 27 日登陆广州国际汽车展览会并正式上市。

据官方介绍，该车全系标配 800V 碳化硅平台 + 651km 超长纯电续航 + 80.6kWh 大电池，电机峰值功率达 245kW，峰值扭矩达 430N·m ，实现 5.9 秒零百加速。

IT之家注意到，荣威家越 07 于 10 月 23 日上市，包含四款车型，限时权益价区间 11.98-14.48 万元。首发车型采用增程系统，配备 32.6kWh 和 44.2kWh 两种容量的电池组，纯电续航分别为 220km 和 320km，最大综合续航 1480km。

荣威家越 07 长宽高为 4900*1910*1745mm，轴距 2908mm，提供龙晶紫、玛瑙灰、宝石蓝、珍溪黑、钻石白、翡翠绿等宝石车色，可选绵云青空、坚果可可、云绒暖灰内饰色，车内还配有 AI 灵光氛围灯、双 15.6 英寸 2.5K 超清大屏。此次新车搭载 AI 极速制冰冷暖两用冰箱，可实现最快十分钟制冰。

IT之家注意到，家越 07 行业首搭豆包座舱助手支持拟人化表情、FaceID 账号识别记忆、豆包 App 联动、方言外语，实现一句话联动全车、多人交流不打断等。

家越 07 还将搭载最新 Momenta R7 世界模型与新芯航图 XHEART X7 大模型专用芯片组成的软硬一体方案。可实现单侧余量 20cm 的极窄垂直泊车，适配 300 余种车位。覆盖常规车位及断头路泊车、离车泊入、一键贴边等场景，兼容城市 NOA、高速 NOA 等功能。

第二十四届广州国际汽车展览会专题