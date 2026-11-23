IT之家 11 月 23 日消息，Mozilla 前天（11 月 20 日）发布声明，指责苹果长期阻碍真正的 Firefox 火狐浏览器登陆 iPhone。

据IT之家了解，Firefox 的 iOS 版使用 WebKit 引擎，而非 Mozilla 自主开发的 Gecko 引擎。

Mozilla 表示，即使欧盟《数字市场法案》和日本《智能手机软件竞争促进法》已要求苹果调整政策，但 iOS 的现行限制仍让人难以接受。例如公司无法通过更新现有 Firefox 的方式，直接将 WebKit 内核替换为 Gecko。因为按照苹果的要求，公司必须单独开发新浏览器并分发一个全新 App。

这意味着现有 Firefox 用户必须重新下载浏览器，并迁移书签、已保存的密码和浏览历史记录，之后还必须手动切换到新的应用。Mozilla 称，这种阻碍会给选择 Firefox 作为默认浏览器的用户带来不必要的麻烦。

并且 Mozilla 表示，虽然苹果已经于 2024 年在欧盟支持第三方浏览器引擎，但截至目前，仍然没有开发者成功按官方规则推出一款不使用 WebKit 的浏览器。

Mozilla 多年来一直在努力满足苹果提出的各项要求，但表示这些努力基本没有取得成果。该公司还认为，苹果对浏览器引擎的限制阻碍了行业在隐私功能、Web 技术和浏览器功能等方面展开真正的竞争。

Mozilla 希望苹果取消剩余限制，让开发者能够直接提供第三方引擎的互联网浏览器。