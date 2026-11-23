IT之家 11 月 23 日消息，《英雄联盟》赛事今日官宣，2026 全球总决赛 LPL 纪录片《风起今朝》将于 12 月在B站播出，首支预告短片公布。

IT之家注意到，《英雄联盟》2026 全球总决赛（S16）冠亚军决赛于 11 月 15 日落幕，来自中国 LPL 赛区的 BLG 战队以 3:1 的比分力克韩国 LCK 赛区的 GEN 战队，连斩 4 支韩国队，勇夺《英雄联盟》S16 冠军。

BLG 战队今年再进 S 赛气势如虹，连斩 HLE、DK、T1、GEN 四支 LCK 赛区战队。先是在半决赛战胜 Faker 领衔的 T1 战队，为 LPL 赛区打破 13 年 BO5 不胜魔咒，再进决赛力压 GEN 战队夺冠，成为首支在单届全球总决赛淘汰全部 LCK 队伍并夺冠的战队。

这也是 LPL 赛区时隔 1834 天再次夺得全球总决赛冠军，上一次 LPL 夺得全球总决赛冠军还要追溯到 2021 年 11 月 7 日凌晨 1 时左右 EDG 3:2 战胜 DK。

LPL 赛区此前一共夺过 3 次 S 赛冠军，分别是 2018 年 iG、2019 年 FPX 和 2021 年 EDG。自 2021 年后，LPL 已有五年未再夺冠。2026 年 S16 决赛由 BLG 对阵 GEN，BLG 不负所望代表 LPL 拿下第四冠。

S16 LPL 赛区四支参赛战队中，BLG 最终夺冠，其余三支均止步淘汰赛或瑞士轮。LPL 本届派出 AL（一号种子）、BLG（二号种子）、TES（三号种子）和 IG（四号种子）。

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