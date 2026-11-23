IT之家 11 月 23 日消息，中科宇航宣布，近日，该公司力箭二号遥三、遥四运载火箭按计划并行开展总装工作，各工序流转顺畅、推进有序。型号从单发研制攻关转向多箭并行组织阶段，标志着力箭二号运载火箭批量化生产体系迈上新台阶，生产组织模式、履约交付能力持续提升。

官方介绍称，力箭二号在设计阶段即面向量产优化，采用“通用助推器核心”构型，大部分零组件支持采用工业化思路组批生产，以“搭积木”式思路实现火箭快速集成。火箭各子级直径均为 3.35 米，贮箱、箱间段等各部段设计相似，可实现产品互换互用、滚动备份，为我国后续高密度发射任务提供支撑。

据官方公布信息，目前力箭二号舱段、贮箱、导管等产品采用自主生产与社会化协作并举的模式，部段制造、总装集成与全箭测试链路已打通。

IT之家注：力箭二号为中科宇航自主研制的中型液体运载火箭，采用 CBC 构型，通用芯级直径 3.35 米，总长 52 米，起飞重量 625 吨，起飞推力 766 吨，500 公里太阳同步轨道运载能力 8 吨，200 公里近地轨道运载能力 12 吨。

3 月 30 日 19 时 00 分，力箭二号遥一运载火箭在东风商业航天创新试验区首飞成功；11 月 3 日 8 时 15 分，遥二以“一箭 18 星”方式将千帆极轨 21 组共 18 颗卫星送入预定轨道，为力箭二号首次执行卫星互联网大规模组网任务。

官方称，上述任务支撑了我国低轨星座建设，并探索形成适配我国工业体系的高频次、低成本发射方案。截至发稿，中科宇航尚未公布遥三、遥四的具体发射时间与搭载载荷。