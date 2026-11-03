中科宇航：力鸿二号拟 2027 年一季度开展亚轨道百公里级回收验证

IT之家 11 月 3 日消息，据《科创板日报》今日报道，中科宇航力箭二号运载火箭副总师廉洁透露，计划在 2027 年一季度，由力鸿二号可重复使用运载器进行亚轨道百公里级回收验证，推动力箭二号运载火箭具备回收复用能力。

力鸿二号是中科宇航研制的一款完全可重复使用亚轨道运载器，用于开展火箭回收复用技术验证、科学实验和太空制造前期技术验证。

▲ 力鸿二号可重复使用运载器（载货版）

综合IT之家此前报道，力鸿二号首飞任务将搭载太空制药载荷，为全自动太空蛋白质结晶装置，聚焦肺癌、心血管等重大疾病药物研发，在轨考核装置全自动运行、结晶试验流程的空间环境适配性。

同时，此次飞行搭载了无人值守机器人，在轨验证机器人在微重力、高真空等典型空间环境下的作业状态与工作稳定性。

此外，此次任务还将搭载太空旅游可穿戴监测设备，通过数字体征输出设备模拟人体数据，由可穿戴监测设备采集并分析数据、发出异常预警，为后续太空旅游乘客安全健康监测提供前期技术验证与数据支撑。

力鸿二号可重复使用飞行器长度 18m，直径 3.35m，起飞重量 60 吨，最大飞行高度超 100km，可载 7 人或 3 吨货物，失重时间约 3 分钟。