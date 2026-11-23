IT之家 11 月 23 日消息，哔哩哔哩在昨晚举行的 2026—2027 年国创动画作品发布会上宣布，《三体短篇集：平行之境》将于 2026 年 12 月 23 日 11:00 开播。

这是B站时隔四年再次启动《三体》IP 的动画化改编，由哔哩哔哩国创、三体宇宙 TBU 联合出品，万维猫动画、超速心率、煤球影视、原力数字科技共同制作。

该短篇集由六个独立成章的动画短片组成，并非对原著主线的直接复述，而是围绕冬眠、思想钢印、黑暗森林等《三体》经典设定展开衍生叙事，将镜头对准三体危机下的普通个体。

六个短片在主题和视觉风格上各不相同，涵盖三维写实、风格化卡通等多种方向。据豆瓣页面，各集片名分别为《一天》《最后的瓦良格人》《火鸡科学家》《猎手》《给魏莱的一封信》《弥望塔》。思想钢印（IT之家注：原著中一种通过神经干预向人脑强行植入特定信念的技术，被植入者会对该信念确信不疑）等设定在短片中的具体呈现方式，目前尚未随预告片公开。

参与该项目的动画导演王裕仁在发布会上透露，他于 2024 年初受邀加入，与近百位艺术家和创作者共同打磨故事，希望在主线叙事之外挖掘新的表达视角。这一创作者参与规模，在王裕仁看来“在行业全盛时期也是不多见的”。