IT之家 11 月 23 日消息，一加今日宣布，一加 16《凡人》动画联名礼盒将于 11 月 27 日 10:00 限量开售。该礼盒不单独售卖，需要购买一加 16 指定存储版本（16GB+512GB 版），加价 269 元获取。

IT之家附礼盒内容：

可旋转金属剑阵磁吸手机支架

「青竹蜂云剑」金属卡针

「青竹蜂云剑」磁吸保护壳

透光明信片

可滑动冰箱贴

专属深度定制主题 —— 小绿瓶充电动画、「念头通达」解锁动画、剑阵动态息屏、定制图标和小组件。

一加 16 手机于 10 月 12 日正式发布。新品采用第六代骁龙 8 超级至尊版芯片，全球首发 185Hz 极速高刷，拥有全自研「电竞三芯」，带来全新电竞游戏体验，定价 5999 元起，国补后 5199 元起。

IT之家附该机各版本定价如下：