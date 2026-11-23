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IT之家 11 月 23 日消息，一加今日宣布，一加 16《凡人》动画联名礼盒将于 11 月 27 日 10:00 限量开售。该礼盒不单独售卖，需要购买一加 16 指定存储版本（16GB+512GB 版），加价 269 元获取。
IT之家附礼盒内容：
可旋转金属剑阵磁吸手机支架
「青竹蜂云剑」金属卡针
「青竹蜂云剑」磁吸保护壳
透光明信片
可滑动冰箱贴
专属深度定制主题 —— 小绿瓶充电动画、「念头通达」解锁动画、剑阵动态息屏、定制图标和小组件。
一加 16 手机于 10 月 12 日正式发布。新品采用第六代骁龙 8 超级至尊版芯片，全球首发 185Hz 极速高刷，拥有全自研「电竞三芯」，带来全新电竞游戏体验，定价 5999 元起，国补后 5199 元起。
IT之家附该机各版本定价如下：
12GB+256GB：标价 5999 元，首销 5699 元，国补到手价 5199 元
12GB+512GB：标价 6799 元，首销 6499 元，区域补贴价 5999 元
16GB+512GB：标价 7499 元，首销 7199 元，区域补贴价 6699 元
16GB+1TB：标价 8499 元，首销 8199 元，区域补贴价 7699 元