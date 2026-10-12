5999 元起：一加 16 手机正式发布，第六代骁龙 8 超级至尊版芯片、全球首发 185Hz 极速高刷

IT之家 10 月 12 日现场消息，一加 16 手机今日正式发布。新品采用第六代骁龙 8 超级至尊版芯片，全球首发 185Hz 极速高刷，拥有全自研「电竞三芯」，带来全新电竞游戏体验，定价 5999 元起，国补后 5199 元起，10 月 13 日 10:00 正式开售。

IT之家附该机各版本定价如下：

12GB+256GB：标价 5999 元，首销 5699 元，国补到手价 5199 元

12GB+512GB：标价 6799 元，首销 6499 元，区域补贴价 5999 元

16GB+512GB：标价 7499 元，首销 7199 元，区域补贴价 6699 元

16GB+1TB：标价 8499 元，首销 8199 元，区域补贴价 7699 元

首发期间购机者可获赠价值 299 元的 OPPO Enco R5 无线耳机、价值 199 元一加磁吸冰冰卡 Mini。学生用户还可限时获得价值 199 元的菱格双肩包。

外观方面，一加 16 提供明日星光、黑暗森林、火星杰作三款配色，采用 1.15mm 极窄四等边设计。其中“明日星光”配色带有全新丝绸玻璃工艺，支持呼吸灯。

硬件方面，一加 16 将搭载第六代骁龙 8 超级至尊版芯片，采用最新 2nm 制程工艺，持续极限性能提升 2 倍、整体能效提升 10%、CPU 性能提升 13%、GPU 性能提升 44%。该机还将出厂写入全新一代“风驰游戏内核”，基于全新 GPU 带来行业首个多帧生成渲染能力，拥有更高、更稳的游戏帧率。

一加 16 还将配备全新“冰河散热系统”，行业独创“分区加速设计”，导热凝胶性能提升 50%，带来热量散得快、满帧更持久的游戏体验。该机支持 IP66/68/69/69K 防尘防水，拥有超声波指纹解锁、大师对称双扬声器、X 轴线性马达、三频 GPS 和 n79 频段等配置。

一加这款手机将全球首发 185Hz 极速高刷屏幕。相较 120 帧，185 帧流畅度提升超 50%，每秒多显示 65 帧画面，帮助玩家在游戏中更早发现敌人、更快出手。官方宣称，该机可实现《和平精英》《三角洲行动》原生 185FPS 持久满帧。

该机搭载全自研「电竞三芯」—— 电竞网络芯片 G3、超级显示芯片 P4、灵犀触控芯片 T3。前者可提升网络信号强度，降低游戏时延；超级显示芯片 P4 能让高速移动和快速转身时画面显示更清晰。一加 16 还搭载「高精度大师陀螺仪」，宣称可实现“扫射压枪稳，甩狙更精准”。

适配方面，一加 16 将首批支持《暗区突围》《无畏契约：能源行动》《火影忍者》《穿越火线：枪战王者》《萤火突击》原生 185Hz 高刷新率模式，除此之外还将首批支持《王者荣耀》原生 165 帧 + 极致画质。未来《我的世界》《部落冲突》《初音未来：缤纷舞台》《节奏大师》《保卫萝卜》等游戏也将适配。

IT之家在发布会现场获悉，一加 16 搭载 9000mAh 超大容量冰川电池，号称是“迄今为止电池容量最大的一加数字旗舰”，支持 100W 超级闪充、50W 无线闪充，以及 27W 有线反充，兼容全场景旁路供电。新机拥有 OPPO 冰川电池聚能芯片，低电量下能够稳定释放性能。

显示方面，一加 16 全球首发第四代东方屏，定制 X4 发光材料，支持真硬件 1nits 和全场景「太阳显示」。该面板拥有全新 LTPO 超高刷电路，率先支持全局 165Hz、游戏 185Hz，引入行业首个三次校准，带来更佳的色彩还原。

影像方面，一加 16 拥有 LUMO 原生光影引擎，配备 2 亿像素 1/1.4" 大底主摄、5000 万 1/1.95" 大底 3 倍潜望长焦和 5000 万像素超广角，专为风光摄影打造，除此之外还带有 5000 万像素前置摄像头。

软件方面，这款手机将出厂预装 ColorOS 17 操作系统，号称“有史以来最流畅的 ColorOS”。采用全新流体设计，支持 AI 笔记、AI 拍一拍，可整理课堂板书、录音重点、公式翻译与难题解析。除此之外还支持流体云融合导航，还支持苹果生态互联。