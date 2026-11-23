IT之家 11 月 23 日消息，在昨晚的哔哩哔哩 2026—2027 年国创动画作品发布会上，《夜的命名术》动画正式官宣，由哔哩哔哩与玄机科技联合出品，玄机科技负责制作。

这是该动画项目经历推倒重制后，制作阵容的首次正式确认。按玄机科技已公开的制作排期，该片预计最早于 2027 年下半年与观众见面。

《夜的命名术》动画最初由初色动画制作，原定 2025 年 8 月 14 日在B站独播，已过审 6 集。但在临播前夕，因成品质量与预告差距过大，B站决定追加预算、更换制作公司，对全片进行全面重制。

原著作者会说话的肘子当时说明，问题并非某一角色的建模，而是“全片级别的质量不达标”。此后玄机科技（IT之家注：曾制作《秦时明月》《吞噬星空》《斗罗大陆》等国产 3D 动画系列）接手的消息在圈内流传数月，直至此次发布会才获得官方确认。

官方在发布会上释出的信息仅有一句：少年庆尘穿越时空，在一次次生死中蜕变为改变世界的骑士领袖。

会说话的肘子创作的《夜的命名术》于 2021 年在起点中文网连载，融合赛博朋克与穿越元素，刷新了起点最快达成 10 万首订的纪录，并成为该平台历史上最快达成销售、评论“双百万”的作品。

2023 年，该作获得第 33 届中国科幻银河奖最具改编潜力奖。以起点头部 IP 的分量来衡量，B站选择在临播前推翻既有版本、承担千万级损失重做，而非将就上线，在国创动画的制作决策中并不常见。