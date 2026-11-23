IT之家 11 月 23 日消息，昨晚，游戏科学联合创始人、《黑神话：悟空》美术总监杨奇在微博回复网友提问时表示，“工业化”一词儿是对《GTA 6》的贬损，该作“明明是无数的日夜和灵感的整合，昂贵且低效的艺术品”。

据他描述，自己刚结束《GTA 6》第二章，“进度缓慢”（还提到“当然也得怪无限服，被迫追赶几个同事的进度”），“细节实在给得太多，快把自己玩成半个 qa 了，各种无足轻重的小事件小设计，制作精度令人发指”。

IT 之家注意到，杨奇 11 月 18 日曾在微博写道“无心劳作，度秒如年”，并带上“GTA6”超话、配以游戏画面。

据 IT 之家此前报道，《GTA 6》于 11 月 19 日登陆 PS5 与 Xbox Series X|S。

《GTA 6》的故事发生在虚构的美国雷奥奈达州（Leonida），其中包括系列经典城市罪恶城（Vice City）。游戏围绕杰森・杜瓦尔（Jason Duval）和露西亚・卡米诺斯（Lucia Caminos）两名主角展开，讲述两人在一次意外行动后卷入犯罪阴谋，并被迫相互依靠、共同求生的故事。

《GTA 6》首发当日零售销售额达到 37.9 亿美元（IT之家注：现汇率约合 253.68 亿元人民币），刷新了电子游戏乃至整个娱乐行业的首发纪录，其首发收入已经超过电影《复仇者联盟 4：终局之战》约 29 亿美元（现汇率约合 194.11 亿元人民币）的全球累计票房。