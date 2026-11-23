IT之家 11 月 23 日消息，今日，小鹏 P7 全新车色「晨曦粉」正式亮相，将于 11 月 25 日小鹏科技日开启线下首展。

IT之家附官方介绍：

灵感来自晨曦洒落湖面的一缕柔光，温柔而闪耀。 低饱和、高明度的银粉色调，融入多粒径金属铝粉， 光影随角度流转，呈现细腻灵动的金属质感。 将晨曦的光彩，流动于车身之上。

IT之家注意到，全新小鹏 P7 于 2025 年 8 月 27 日晚正式上市。该车提供 820km 超长续航版、750km 高性能版、702km 长续航版三种不同配置，在此基础上还有鹏翼特别版车型，全系标配 800V 架构、5C 电池，零百加速 3.7s。

702km 长续航版 Ultra：21.98 万元。

820km 超长续航版 Ultra：23.98 万元

750km 四驱高性能 Ultra：25.98 万元

四驱鹏翼 Ultra：30.18 万元，提供碳纤维套件（IP 饰条、后视镜罩、翼子板装饰件、方向盘饰板）。

今年 3 月，小鹏还推出了 P7 Max 版车型，配备 1 颗图灵芯片，相比 Ultra 版车型全系价格下调 1.6 万元，售价 20.38 万-24.38 万元。