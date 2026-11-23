IT之家 11 月 23 日消息，亚马逊与 Viz Media 共同推出《宝可梦》24 部动画电影蓝光合集，并由亚马逊独家销售，售价为 399.99 美元（IT之家注：现汇率约合 2,672 元人民币）。

亚马逊商品页面显示，该合集名为《Pokémon: 24-Movie Collection》（Amazon Exclusive Limited Edition Blu-ray），共包含 16 张蓝光碟，收录《宝可梦》系列全部 24 部动画电影，总时长为 36 小时 41 分钟。

其中收录了从 1998 年上映的首部剧场版《宝可梦：超梦的逆袭》，一直延续至 2020 年上映的《宝可梦：皮卡丘和可可的冒险》，涵盖系列 22 年间推出的全部 24 部动画电影。

另外，这 16 张蓝光碟均采用册式设计，每张碟片对应的页面印有相关电影中代表性宝可梦的插画。

整本碟片册收纳在大型精灵球造型的收藏摆件中。相关宣传图片还展示了一本疑似随套装附赠的精装图书，但具体内容尚未公布。

目前，套装的部分技术规格和附加内容仍不明确，包括各部电影的音轨、字幕选项，以及是否收录电影上映时曾推出的皮卡丘短篇动画等内容。

截至目前，《宝可梦》系列已经六年没有推出新的动画电影，下一部动画电影《Pokémon: Wild Card》计划自 2027 年起陆续上映。

该片由 STORY inc. 与动画公司 CloverWorks 参与制作，故事围绕一名宝可梦集换式卡牌游戏爱好者及其伙伴谜拟 Q 展开。

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