IT之家 11 月 23 日消息，网络犯罪分子近日利用一款名为 Cairn 的自主人工智能（AI）平台，在一款医学影像应用程序中发现零日漏洞，并利用该漏洞发起攻击，最终成功控制目标服务器。

零日漏洞是指硬件、软件或固件中存在的安全缺陷，软件供应商尚未发现这一问题，因此也没有可用的修复程序或安全补丁。Cairn 则是一款合法的自动化渗透测试工具，不过如今也被黑客滥用，成为发动网络攻击的手段。

亚马逊威胁情报团队（Amazon Threat Intelligence）发现，这起事件的攻击者将自己的 Cairn 实例直接暴露在互联网上，任何人都可以访问，由此揭露了这次攻击。

根据亚马逊的调查，这些黑客通过向 AI 智能体下达“获取 Shell 访问权限”的指令发起攻击。接到指令后，AI 智能体便开始自动搜索暴露在互联网中的易受攻击系统，并尝试利用漏洞获取服务器控制权。

此次入侵活动发生在 2026 年 9 月 8 日至 10 日，攻击目标主要是东亚地区教育机构。

此外，Gambit Security 发现，黑客利用 Cairn 发起的攻击，还与其在今年 9 月开展的信用卡信息窃取活动存在关联。

值得注意的是，这些黑客利用 Cairn 发起的攻击并非每次都能成功。

例如，在一次行动中，攻击者试图控制一台 Redis 服务器，连续执行了 148 次操作，耗时超过 16 个小时，最终仍未能得手。另一次行动中，攻击者将目标锁定为一所大学的 GPU 服务器，在超过 6 个小时内尝试了 3 万多种组合，同样以失败告终。

这起事件反映出一种日益明显的网络安全威胁：网络犯罪分子开始利用具备自主执行能力的 AI 工具入侵目标系统。

IT之家注意到，美国联邦调查局（FBI）此前曾警告称，多个威胁组织正在将此类工具武器化，用于攻击金融、政府、制造、科技和医疗等行业的企业及机构。

原因在于，AI 工具能够大幅缩短实施网络攻击所需的时间。部分入侵行动甚至可以在不到 3 个小时内，从最初锁定攻击目标推进到获取系统特权访问权限。

针对这类威胁，亚马逊呼吁各组织从依赖人工调查转向自动化防御体系，让 IT 安全人员重点监督自动化系统的执行结果，而不是逐一检查系统执行的每项操作。