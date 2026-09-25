Meta 个人智能体 Muse macOS 版被曝严重漏洞，可被劫持操控关联应用

IT之家 9 月 25 日消息，macOS 安全研究员、Objective-See Foundation 创始人 Patrick Wardle 发现，Meta 面向 macOS 用户推出的 Muse 存在一项严重的零日漏洞，攻击者可借助一个隐藏配置项劫持用户的 Muse 账户，并利用其已获得的系统权限访问邮件、日历、WhatsApp 等关联应用。

Patrick Wardle 将这一漏洞命名为“Not-a-Mused”。好消息是，Meta 在漏洞公开后发布热修复程序，移除了相关调试功能。

Wardle 表示，该漏洞允许本地进程或一条终端命令接管整个 Muse 账户，使 AI 助手本身成为攻击入口，而无需传统意义上的复杂恶意软件。

漏洞的核心问题出现在 Muse 的语音输入功能。与苹果在本地设备完成语音转写不同，Muse 会将语音数据发送至云端处理。

Wardle 发现，一个名为 endo_voyager_dictation_endpoint 的未公开配置项，可被用户账户权限下运行的应用或脚本修改，而且不会触发 macOS 的额外权限提示。

攻击者只需将这一配置项指向自己控制的服务器，便可截获用户的语音指令以及账户认证 Token。一旦获得认证 Token，攻击者即可直接操控已登录的 Muse，并借助其已有权限执行读取邮件、访问日历或操作其他已连接应用等操作，而无需再开发针对这些应用的专门攻击程序。

Wardle 还演示称，发动攻击并不需要复杂的入侵手段。攻击者可以通过 ClickFix 等社会工程学手法，诱导用户复制并执行一段终端命令，即可完成初始入侵并实施后续攻击。

Meta Superintelligence Labs 的 David Singleton 证实，在漏洞公开后，公司已推送热修复更新，删除了导致问题的调试语音配置项，以封堵这一漏洞。