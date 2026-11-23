11 月 23 日，阿维塔科技总裁雍军在重庆垫江试验场开启全网直播验车，亲自驾车完成了阿维塔 06T 在 145Km/h 高速状态下，四轮同时爆胎测试。

爆胎测试在试验场动态广场进行，测试模拟高速行驶中四个轮胎同时失压的极端工况，检验爆胎瞬间的车身姿态、行驶轨迹和减速过程的可控性。

据现场介绍，车辆依托太行智控 2.0 系统，通过四轮制动力分配与左右轮扭矩差动态调节，快速抵消爆胎产生的横摆力矩；太行分布式电驱采用左右双电机独立布局，可对左右车轮的转速、扭矩和驱动方向进行独立控制，以毫秒级轮端扭矩动态补偿稳定车身。直播中，雍军还简单回应了阿维塔此前完成的 220km/h 连续爆四胎稳行测试，称如果这个车它的动力可以保障能够开到 220Km/h 以上，那就要保障 220km/h 的速度的时候，车胎爆胎得是安全的。

这场直播从当天 13 时 30 分开始，除爆胎外，还依次进行了零百加速、高速环道巡航、连续炮弹坑冲击、50% 偏置碰撞和底盘拆解等测试项目。

当天，测试车还连续冲击了包含 40 余种特殊路面的强化耐久路上的炮弹坑路段；两台试验车在碰撞实验室各以 50km/h 的速度完成 50% 偏置相向对撞等。

在高速环道环节，这条总长约 5430 米、最大设计车速 250km/h 的环形赛道弯道最大倾角达 45 度，测试车以 240km/h 完成极速巡航，用于验证整车在持续高负荷下的动力储备与行驶稳定性。雍军在直播中表示：“快谁不会啊，快的背后是安全的快。”

公开资料显示，阿维塔 06T 定位智美全场景运动轿车，提供纯电与增程两种动力形式，全系标配太行分布式电驱。三电机四驱版零百加速最快 2.78 秒，双电机后驱版为 3.74 秒，最高车速 240km/h。新车搭载华为乾崑 ADS 4 与 896 线激光雷达，全系配备 9 个安全气囊及宁德时代电池，纯电版本 CLTC 续航最高 741 公里，增程版本综合续航达 1250 公里。